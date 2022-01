Marani: “Lautaro leader, Calha importante. In pochi si aspettavano quest’Inter”

Le considerazioni del giornalista di SkySport

Intervenuto a SkySport24, Matteo Marani ha affrontato i temi della ripartenza del campionato dopo la sosta natalizia. "Non credo che l'Inter possa permettersi in questo momento di riprendere Lukaku , viste le cifre in ballo. Ma senza dubbio si è aperto un grande tema - dice il giornalista -. Si riparte con la Serie A e si riparte con il Covid-19 purtroppo di nuovo protagonista. Già in Bologna-Inter , per esempio, ci saranno delle assenze per il virus. Nei nerazzurri, c'è Lautaro che ormai è diventato un leader e la coppia con Sanchez , visto che mancherà Dzeko , ha fatto molto bene".

"So che dividerò un po', però Calhanoglu, che magari i milanisti non rimpiangono, è un fattore. L'anno scorso nella prima parte è stato determinante per i rossoneri e ora sta dando un grande contributo all'Inter. Sopratutto, ha costretto Brahim Diaz a diventare di colpo titolare fisso. Ed è diverso: un conto è fare l'alternativa, un altro è fare il titolare. Il Milan, in ogni caso, sta facendo bene, siamo sui livelli dell'anno scorso. E allora dov'è la differenza? La differenza la sta facendo l'Inter. In pochi si aspettavano il miglioramento dell'Inter in questi termini, visto che sta facendo meglio anche di quella di Conte. La domanda è: quest'Inter sarà in grado di continuare a correre così?", si chiede Marani.