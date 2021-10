Marani: “L’anno scorso Inter e Juve le più forti, ora vedo più equilibrio”

Il giornalista elenca le quattro favorite per la conquista dello scudetto

Intervenuto negli studi di SkySport dopo la serata di Europa League, Matteo Marani disegna la sua griglia di favorite in Serie A in attesa delle gare del weekend: "Io vedo quattro squadre più forti: una è il Napoli, poi c'è l’Inter, che essendo Campione d’Italia in carica va messa. Poi metto il Milan, che mi sembra quella più in crescita di tutte, ma anche l’Atalanta. A differenza dell’anno scorso, dove c’erano due squadre più forti come l’Inter di Conte e la Juventus che però non è riuscita a esprimersi, vedo più equilibrio. E il Napoli c’è" assicura il giornalista.