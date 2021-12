Marani: “La differenza tra Inter e Atalanta sta nei gol subiti di recente”

L'analisi dagli studi di Sky

Il commento di Matteo Marani ad Atalanta-Roma tocca in parte anche l'Inter per una questione di differenze tra le due nerazzurre. "Una Roma che ha fatto una bella prova e ha sfruttato degli errori dell'Atalanta. Una squadra eccellente data troppo in fretta fuori dalla lotta scudetto a inizio campionato, ma che così non può essere competitiva - dice Marani dagli studi di Sky -. L'Atalanta ha subito otto gol nelle ultime tre partite, la gran parte con dei ribaltamenti che hanno sorpreso la linea a centrocampo. La grande differenza con l'Inter è che la squadra di Inzaghi ha preso zero gol nelle ultime cinque".