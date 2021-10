Marani: “Inzaghi, ora arriva il momento delicato. Barella ago della bilancia”

Il giornalista si focalizza sul centrocampista per spiegare il cambiamento dell'Inter: "Oggi ha una tendenza più offensiva che difensiva"

“Questo momento è difficile per Inzaghi”. È l’incipit del commento di Matteo Marani, che si focalizza sulla situazione nerazzurra in vista di Inter-Juventus durante l’intervento negli studi di Sky Sport. “Lui ha goduto del lavoro fatto da Conte in due anni, ora viene il momento più delicato - sottolinea il giornalista -. La partita contro la Juve è uno spartiacque: l’Inter gioca in maniera diversa. L’ago della bilancia è Barella: oggi ha una tendenza più offensiva che difensiva e in questo fatto secondo me ci sta la cartina al tornasole in cui è cambiata l’Inter”.