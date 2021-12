Marani: “Inzaghi non solo bravo come alla Lazio, ma maturo per una grande piazza”

Il giornalista dalle pagine di Tuttosport: "L'Inter non ha battuto la Roma, l'ha surclassata. Ed esce dall'Olimpico rafforzata"

"L'Inter non ha battuto la Roma, l'ha surclassata". Dalle pagine di Tuttosport Matteo Marani analizza lo 0-3 dell'Olimpico. "Inzaghi ha risolto anche questa equazione, dando prova di essere un allenatore non solo bravo e preparato, come si vedeva da anni alla Lazio, ma maturo per gestire una grande piazza, persino nella transizione. L'ha fatto contro Mourinho, alla settima sconfitta in 16 partite in giallorosso. Troppe. È un'Inter che esce fortemente rafforzata dall'Olimpico. Così come l'Atalanta dalle 7 vittorie esterne in 8 partite e il Milan guarda le altre dall'alto. È bello, ci sarà da divertirsi".