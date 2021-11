Marani: “Inzaghi in Champions può fare quello che non è riuscito a Spalletti e Conte”

Il giornalista si proietta al derby: "Il Milan ha avvicinato l’Inter, ma al livello di panchina metto avanti i nerazzurri"

Chi ha la panchina più lunga tra Milan e Inter? Dagli studi di SkySport, Matteo Marani analizza così le possibili scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi: "Il Milan ha avvicinato l’Inter, ma al livello di panchina metto avanti i nerazzurri: i due cileni stanno facendo bene, ma il Milan come tipo di rosa ha pareggiato quella dell'Inter. I due allenatori? Non giocano allo stesso modo, ma hanno delle caratteristiche simili e mi piacciono entrambi. Pioli sta facendo un grandissimo lavoro in campionato, il Milan ha fatto uno scatto ulteriore. Inzaghi in Champions può fare quello che non è riuscito a Spalletti e Conte".