Marani: “Inter? Giudizi frettolosi. E l’anno scorso non ebbe fortuna in UCL”

Le parole del giornalista sul momento dei nerazzurri

"Secondo me in Champions qualcosa in più può fare, almeno arrivare agli ottavi". Lo dice Matteo Marani, intervenuto negli studi di SkySport24, a proposito della nuova Inter che sta sbocciando. "L'anno scorso Inzaghi con la Lazio ci è arrivato, ora però ha un girone non scontato. Ma con sincerità va anche detto che l'anno scorso non girò benissimo ai nerazzurri, soprattutto nelle partite con lo Shakhtar. Non ci fu troppa fortuna. In generale, penso che l'Inter stia dando un'eccellente risposta dopo i dubbi estivi. Ora mi chiedo in modo metaforico: Inzaghi può essere il nuovo Allegri? Ovviamente mi riferisco al passaggio di testimone da Conte come accadde al toscano ai tempi della Juve. Magari l'Inter, troppo frettolosamente data per disgregata, potrebbe essere una sorpresa".