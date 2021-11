Marani: “Inter ben organizzata, il lavoro di Inzaghi si fa apprezzare”

Dopo la vittoria di ieri dell’Inter contro il Venezia, Matteo Marani, presente nel salotto di Sky Sport durante ‘La Casa dello Sport Day’, ha incensato il lavoro fatto fino a questo momento da Inzaghi e dalla squadra:...

Dopo la vittoria di ieri dell'Inter contro il Venezia, Matteo Marani, presente nel salotto di Sky Sport durante 'La Casa dello Sport Day', ha incensato il lavoro fatto fino a questo momento da Inzaghi e dalla squadra: "L'Inter a me piace molto. L'organizzazione di Inzaghi si fa davvero apprezzare per come fa giocare la squadra, per la capacità di portare i giocatori, i famosi quinti, elementi importantissimi come Perisic e Darmian. Ma anche le mezzali come Barella e Calhanoglu, ma anche la formula Dzeko-Lautaro davanti e quando c'è Correa fa bene. L'organizzazione si vede e si fa sentire. Non è un lavoro scontato, credo siano stati presi giocatori giusti e l'allenatore messo in una condizione ideale da un punto di vista societario".