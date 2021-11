Marani: “Inter al di là delle aspettative. Brozovic uomo chiave”

Il giornalista elogia il lavoro di Inzaghi: "Si parlava di Inter finita, e invece lotterà fino in fondo per lo scudetto"

"Brozovic e Perisic i più importanti. Perisic sta facendo benissimo, ma Brozovic è l'uomo che fa girare l'Inter, come anche negli anni passati". Lo sottolinea Matteo Marani dagli studi di SkySport24. "In Inzaghi vedo la capacità bellissima di lavorare con le mezzali, basti guardare Barella e Calhanoglu cosa stanno facendo. E teniamo presente che manca Eriksen - spiega il giornalista -. Mi sembra un'Inter molto organizzata. Scudetto bis? In questo momento non vedo certezze, sarà un campionato lunghissimo. L'anno scorso ero convinto che alla fine l'Inter avrebbe prevalso nonostante la Juve avesse ancora la rosa migliore, quest'anno è diverso. Certamente, rispetto a un'Inter che ad agosto sembrava smontata, che tutti davano per finita, vediamo una squadra in corsa per vincere. Possiamo dire che con questa rivoluzione 'al risparmio' si è andati anche al di là delle aspettative".