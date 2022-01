Marani: “Ieri bel punto per l’Inter. Dybala? Marotta ci si è buttato dentro”

Le considerazioni del giornalista di SkySport

Matteo Marani , dagli studi di SkySport24, ha commentato il match di Bergamo di ieri sera terminato 0-0. "Grande ritmo, grande intensità, bellissima partita anche senza gol. Mi è piaciuta l'Atalanta, che almeno per un'ora ha bloccato la capolista l'Inter, fin qui la migliore in campionato. Poi le energie sono calate fatalmente. La differenza che c'è in classifica tra le due dipende dal rendimento casalingo: i bergamaschi hanno ottenuto 13 punti, i campioni d'Italia 26. Ieri l'Inter ha guadagnato un bel punto , al di là dei numeri. Ora l'interrogativo è capire cosa accadrà nei prossimi impegni importanti che probabilmente ne decideranno il cammino: ci sono il derby, il Napoli... È un campionato molto equilibrato: un sorpasso del Milan, sebbene con la gara in più, metterebbe comunque pressione ai nerazzurri".

Sul caso Dybala. "Aveva avuto certamente delle rassicurazioni tra settembre e ottobre sul rinnovo. Quando queste promesse non sono state mantenute, lui chiaramente non l'ha presa bene - ha sottolineato Marani -. La politica di attenzione ai costi da parte dei club è sempre corretta, ma in questo caso ci sono due temi: quanto costerebbe un'alternativa a Dybala e poi la questione di aver portato in pubblico la vicenda, che è esplosa. E Marotta ci si è buttato dentro. Per la Juve è una turbativa. Dybala pretende troppo? Pensiero legittimo, ma va tenuto conto che la Juve sta ricomprando il cartellino dell'argentino. E poi c'è da dire che in rosa ci sono giocatori molto meno importanti che però prendono di più, come Ramsey e Rabiot".