Marani: “È la Serie A dei Tre Re. Inter indietro, ma può rubare qualche punto”

Le considerazioni del giornalista dagli studi di SkySport24

Matteo Marani, dagli studi di SkySport24, ha analizzato l'ultima giornata di campionato. "I tre re. Per ora vediamo tre squadre in testa alla classifica con grande merito e con strade diverse. Due in particolare sono più avanti: il Napoli vince con grande gioco e il Milan è ancora più squadra rispetto all'anno passato. L'Inter è più dietro, ma c'è il derby alle porte e potrebbe rubare qualche punto", ha detto.