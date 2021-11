Marani: “Domenica pesa più per l’Inter. Napoli? Vedremo nel momento di crisi”

Le considerazioni del noto giornalista a pochi giorni dal big-match di San Siro

"Vincere a San Siro sarebbe un grande atto di forza per il Napoli. In questo momento, sicuramente è la squadra nettamente più forte: i numeri dicono sia formidabile. Poi bisognerà vedere come l'ambiente reagirà al momento di crisi che inevitabilmente arriverà e se ci sarà maturità. L'anno scorso, l'Inter partì malissimo e riuscì a superare quel momento". Lo dice Matteo Marani, intervenuto a SkySport24. "Ma questa partita è più importante per l'Inter, che ha già perso l'occasione di accorciare la classifica nel derby. Perdere altro terreno potrebbe essere fatale ai nerazzurri".