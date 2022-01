Marani: “Derby? Da capire a chi ha fatto più bene il riposo. Gosens top”

Le considerazioni del giornalista sul derby in programma sabato prossimo

Che derby sarà? Matteo Marani dice la sua su SkySport24. "Intanto dobbiamo vedere chi avrà guadagnato di più dal riposo. L'Inter aveva bisogno della sosta, aveva finito un po' in apnea. Ma anche il Milan non era al massimo prima della sosta. Penso che siano due club coerenti. I nerazzurri intanto hanno preso un giocatore come Gosens che è stato di gran lunga il miglior laterale sinistro delle ultime stagioni in Serie A, mentre il Milan ha calibrato su di sé un percorso graduale. Se l'Inter dovesse vincere il derby, avendo anche una gara da recuperare sarebbe un segnale davvero importante".