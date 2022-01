Marani: “Dal gennaio dell’Inter la risposta sul campionato”

L'analisi del giornalista dagli studi di Sky Sport

Matteo Marani è convinto che ci sia anche il Napoli tra le squadre che possono ancora giocarsela per lo scudetto. "Il Napoli, dal punto di vista dello spettacolo puro, mi è piaciuto anche più dell'Inter, che pure ha dimostrato per ora di essere più forte - dice dagli studi di Sky -. Vedo grande equilibrio: il Napoli, con la squadra a regime, è da scudetto. La domanda vera è che gennaio farà l'Inter, perché da lì arriva la risposta sul campionato. L'Inter di quest'anno ha girato davanti nettamente a quella di Conte, cinque punti in più. Poi Conte ne ha fatti 50 nel ritorno. Ma il dato dell'andata è inatteso, dopo aver perso Hakimi, Eriksen, Lukaku, cambiato l'allenatore e con un clima di sfiducia in cui la società è stata molto brava. Ed è negli ottavi di Champions".