Marani: “Conte potrebbe pescare nell’Inter. Vidal ora gli sta dando ragione”

Le considerazioni del noto giornalista di SkySport sull'approdo di Conte al Tottenham

"Credo che Conte sia uno di quegli allenatori che cerca sempre di richiamare i 'suoi' uomini. Vidal è uno di questi e gli sta dando ragione in ritardo: nell'Inter, il cileno sta dando quest'anno quello che Conte si aspettava desse l'anno scorso". Lo dice Matteo Marani dagli studi di SkySport. "Non mi sorprenderebbe che lui e Paratici attingano dal nostro campionato. Molto probabile. Magari anche la stessa Inter potrebbe diventare un bacino di interesse. Conte è un allenatore omnicomprensivo: lui in un club fa tutto. Ed è uno che cambia la situazione, qualsiasi tipo di situazione. All'Inter in due anni ha vinto il campionato: se devo scegliere un tecnico per vincere subito, scelgo lui, costi quel che costi. E sottolineo l'intelligenza di Marotta nella gestione non semplice a volte all'Inter del tecnico pugliese: qualche volta si è girato dall'altra parte...".