Marani: “Altro che Inter dismessa: ora con Inzaghi gioca un calcio europeo”

Le considerazioni del noto giornalista di Sky sulla stagione dei campioni d'Italia

"Molto suggestiva è Real-Inter, anche per motivi storici". Lo dice Matteo Marani, intervenuto negli studi di SkySport24. "Abbiamo parlato molto del rischio che l'Inter dismettesse tutto quest'anno, invece in realtà i nerazzurri sono in linea con lo scorso anno in Italia e hanno già conquistato gli ottavi di Champions. Inzaghi sta facendo giocare l'Inter in modo molto europeo, propone tanto calcio, sono molto curioso di vederla contro il Real".