Violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1). Questa la contestazione del procuratore federale Giuseppe Chiné alla Juventus, a cui la procura della Figc ha notificato la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti'. Tale contestazione si somma alla questione plusvalenze, per cui è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri.