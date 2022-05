Filippo Maniero , ex attaccante del Milan , si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto e del derby milanese in vetta alla classifica della Serie A.

"Il Milan puntava a tornare in Champions ma aveva rivali più attrezzate nella lotta per la Serie A - le sue parole -. Primo posto? Merito suo, sia chiaro, ha lavorato alla grande, tirando fuori il meglio dal gruppo che aveva a disposizione. Però secondo me Inter, Napoli e Juve avevano qualcosa in più a livello di organico. L'Inter, più che altro. Vedo partite in cui dalla panchina si alza gente come Dzeko e Sanchez, dà l'idea di quanta scelta abbia Inzaghi. Con quella rosa, credo avrebbe dovuto fare qualche punto in più".