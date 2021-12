Mangia: “Inter, Napoli e Atalanta in prima fila. Spalletti, lavoro superbo”

La convinzione dell'attuale ct di Malta

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su "Radio Kiss Kiss Napoli", è intervenuto Devis Mangia, attuale commissario tecnico di Malta, parlando degli equilibri in seno al vertice della Serie A, iniziando da un'analisi sui partenopei: "Il lavoro di Spalletti è da ritenersi superbo, ha solo ancora una volta confermato di essere uno dei più grandi allenatori che ci sono in Italia e uno dei più apprezzati personalmente".