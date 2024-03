L'ex nerazzurro Andrea Mandorlini, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web, ha fatto un bilancio della stagione della squadra di Simone Inzaghi: "L'eliminazione dalla Champions è l'unico neo, ma il calcio è così. All'andata gli uomini di Inzaghi meritavano molto di più, gli episodi non sono stati sfruttati, ma rimane una grandissima annata. Ora conta chiudere in fretta questo campionato ampiamente meritato per il gioco mostrato. Non si può far più niente. Nel calcio può succedere di tutto, anche se sei migliore del tuo avversario. Gli episodi e le situazioni possono girare. I rigori sono una lotteria, credo che il cammino era giusto. L'unico rammarico è l'andata, dove l'Inter meritava ampiamente di vincere con più di un gol di scarto".

Qual è la sua opinione sul caso Acerbi-Juan Jesus?

"Vedremo cosa succederà. È sempre complicato parlare di una situazione così delicata. Dispiacerebbe, ho conosciuto Acerbi ed è un bravissimo ragazzo così come Juan Jesus. Chi dovrà decidere lo farà… Non è una cosa bella".