Andrea Mandorlini, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare del momento di forma della squadra nerazzurra, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. “Mai come questa volta penso che sia stato importante superare un momento difficile - spiega -. Grande compattezza del gruppo e dell’allenatore. Ci si aspettava di più dall’Inter in campionato anche se ha fatto bene. Nel momento di difficoltà l’importante è stata la tranquillità data dalla società. I nerazzurri hanno qualità ben precise. Lo scorso anno ha fatto bene, nonostante lo scudetto non vinto”.