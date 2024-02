"Quanto è forte l’Inter di Inzaghi? Tanto tanto". Lo assicura Andrea Mandorlini, raggiunto da Calciomercato.it per analizzare la Serie A in corso e la prima fuga dei nerazzurri: "Quest’anno è cresciuta ancora moltissimo, tanti errori che hanno compromesso gli anni scorsi non si sono visti più e anzi credo che Simone Inzaghi sia cresciuto soprattutto dagli errori commessi - le sue parole -. È una società fortissima, il cui merito è stato quello di completare questa squadra anche con le seconde linee che sono tutti giocatori importanti, anche chi entra e chi gioca meno, è una macchina perfetta.

Se può vincere la Champions? Diciamolo sottovoce perché tutte le cose possono cambiare, però assolutamente è una squadra bella da vedere e che fa risultati. Mi auguro che abbia le possibilità anche in Champions di tornare a vincere dopo tanti anni, sarebbe bello per il calcio italiano".