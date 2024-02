Intervenuto a TMW Radio, Andrea Mandorlini ha analizzato il momento dell'Inter di Simone Inzaghi, discutendo di vari aspetti che riguardano la Beneamata.

Inter come quella dei record di Trapattoni?

"Sono passati tanti anni, io vedo quella di adesso e mi piace tanto. Ha idee, intensità di gioco, difficile fare i confronti. Conta solo il presente, che è una squadra di altissimo livello".

Quale la forza di questa squadra?

"Innanzitutto la società. Quando è arrivato Marotta si è visto il cambiamento, è una squadra che si costruisce e programma".

Dove è migliorato Inzaghi?

"Credo che la differenza con lo scorso anno è che è una squadra che è cresciuta dagli errori fatti. Ora è una squadra diversa, con mentalità diversa. Oggi non regala più nulla. Sugli errori Inzaghi ha costruito una mentalità importante per questa squadra".

È possibile che la società, Marotta in primis, abbiano "aiutato" Inzaghi e cercato di migliorarlo o è cresciuto da solo?

"Non c'è niente di male se una società aiuta un allenatore. Credo che la crescita di Inzaghi arrivi anche da una società che lo ha protetto. Lo scorso anno è stato criticato, ma non ho mai visto grandi critiche della società. Vedo un grandissimo miglioramento di mentalità della squadra".