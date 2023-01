Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, il tecnico Andrea Mandorlini espone il suo pensiero su Inter-Napoli a pochi giorni dall'atteso incontro: "La ripresa del campionato? È un’incognita un po’ per tutti. Tante squadre proveranno degli accorgimenti. Cercheranno i punti deboli del Napoli che fino ad ora non penso ne abbia avuti. Non penso che la consapevolezza del Napoli possa cambiare per un periodo di sosta. I valori non si discosteranno tanto rispetto a quanto visto nella prima parte.