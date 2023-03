La Nazionale italiana è ovviamente il piatto forte dell'intervista di Roberto Mancini con DAZN durante 'Supertele'. Ma il discorso parte da Spezia-Inter, in particolare dal gol di Daniel Maldini: "Noi lo conosciamo, è stato con noi in un paio di stage - le parole del ct azzurro -. Gli faccio i complimenti per il gol di venerdì che è stato bellissimo. Spero continui così".

Perché questo passo lento in zona Champions?

"Le Coppe hanno un peso, questo è certo. Questo avvantaggia il Napoli che andrà via liscio verso lo scudetto. Le 4 squadre dietro di fatica ne fanno".

La bellezza del calcio del Napoli.

"Gioca benissimo, ha un calcio internazionale. Ha due-tre giocatori che stanno facendo bene, hanno trovato un equilibrio incredibile e meritano cosa stanno facendo fino a oggi. In attacco sono fortissimi".

Hai provato tanti centravanti, da chi ti aspetti un ruolo importante nei prossimi mesi?

"La speranza è che giochino di più e non si fermino per infortunio. Scamacca, ad esempio, viene da un problema fisico e non gioca spesso, Raspadori anche lui è fuori da un po'. Non c'è grande scelta purtroppo, poi c'è Zaniolo se lo valutiamo in quel ruolo".