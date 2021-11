Mancini: “Speriamo sia la serata dell’Italia. Pensiamo di partire con Belotti”

Il ct azzurro aspetta la Svizzera: "Ho fiducia nei ragazzi perché abbiamo però delle basi solide"

"Speriamo che sia la serata dell’Italia". È l'augurio che Roberto Mancini esterna ai microfoni di RaiSport a poche ore da Italia-Svizzera. Il ct azzurro anticipa anche qualche scelta di formazione, a partire dall'attacco: "Se c'è l'intenzione di partire con Belotti? Sì, pensiamo di partire con Belotti. Ho grande fiducia nella squadra e nei ragazzi anche se siamo in un momento in cui ci mancano dei giocatori, come capita a tante Nazionali. Però ho fiducia nei ragazzi perché abbiamo però delle basi solide. Mi sarebbe piaciuto avere tutti a disposizione, ma è un momento delicato per tutti e facciamo di necessità virtù. Sarà una partita differente, ma se faremo il nostro gioco riuscendo pensare alle nostre qualità faremo una grande partita. Più importante stasera o lunedì? Pe non crearci problemi dobbiamo vincerle tutte e due. La squadra è tranquilla, io pure".