Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, Juve, Fiorentina. Nelle Coppe europee, la Serie A in questa stagione è rappresentata agli ottavi di finale da ben sette squadre, una notizia che però non fa contento del tutto Roberto Mancini, ct della Nazionale, che ha commentato così il dato, a margine della presentazione della partnership tra Telepass e Figc: "Vero, le squadre sono italiane, ma di giocatori italiani ce ne sono pochi e questo è un po' il problema - le sue parole -. Speriamo che giochino sempre di più, è chiaro. Dobbiamo cercare di trovare soluzioni, ci fa piacere che le squadre italiane vadano avanti, credo sia giunto il momento di andare un po' più avanti e vincere altre coppe. Sarebbe un bene per il calcio italiano".