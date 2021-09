Mancini: “Scudetto, in lizza 6-7 squadre. E la Juve rientrerà”

Le dichiarazioni del c.t. azzurro su Nazionale e lotta scudetto

A margine della Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall'Università degli Studi Carlo Bo ottenuta ieri a Urbino, Roberto Mancini ha parlato brevemente anche di calcio giocato.

Ora la Nations League e c'è un'Italia-Spagna che intriga non poco...

"Gli italiani o quelli con passaporto possono rientrare tutti, la Nazionale è sempre aperta a tutti. Se un giocatore che non è stato con noi agli Europei merita di venire noi lo chiameremo".

"Tonali mi sembra che quest'anno dopo un anno di difficoltà si stia riprendendo bene. Però lui ha anche la fortuna di poter giocare ancora in Under 21 e questa è una grande fortuna, vuol dire che è ancora giovane. A volte noi siamo in ballo con loro, perché anche loro si devono qualificare. Vedremo...".