Mancini riceve il Tapiro d’Oro: “Ma abbiamo ancora due partite”

L’Italia di Roberto Mancini, dopo il trionfo dell’estate scorsa agli Europei, rischia di non accedere ai prossimi Mondiali di calcio, complice il mancato primato nel girone di qualificazione e uno spareggio da brividi. Stasera a 'Striscia la notizia' il commissario tecnico della Nazionale riceve da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro dell’anno, con la speranza che sia di buon auspicio per i playoff. "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite - ammette Mancini, che in chiusura di intervista cede all’ottimismo -. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo».