A margine della sfida vinta dagli azzurrini Under 17 contro la Polonia, gara valida per la seconda fase di qualificazione all’Europeo, il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, presente sugli spalti ha risposto sul futuro della prima squadra: "Ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come fatto in Turchia, qualche giovane giocherà, ma la prima con l'Argentina se ci saranno tutti la giocheranno quelli dell'Europeo, perché è una partita guadagnata con la vittoria dell'Europeo. È passato un mese dall'eliminazione, la delusione è tanta, purtroppo ci sono momenti in cui le cose non vanno bene e non c'è niente da fare" come riporta la Gazzetta.it.