"Queste sono partite in cui c’è tutto da perdere, quindi bisogna avere la massima concentrazione perché i tre punti sono importanti e non dobbiamo prenderci nessun rischio". Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nell’intervista concessa ai canali della FIGC a poche ore dalla sfida contro Malta valida per le qualificazioni ai prossimi Europei: "Quando si giocano delle partite e qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa si può migliorare, ma poi si vedono nel modo giusto cose che nemmeno in panchina non si riescono a giudicare bene - prosegue il Mancio nella sua analisi -. Con l'Inghilterra ci sono state cose buone, ma anche qualche errore: credo che se riusciamo a fare quanto fatto nei primi 15′ e per tutto il secondo tempo avremo delle grandi soddisfazioni. Sarei soddisfatto se andassimo via da qui con i tre punti, che con Malta valgono come con l’Inghilterra".