Mancini: “Il Mondiale biennale? Non mi convince, rischia di essere un’abitudine”

Parla il ct azzurro: "È stata un'estate meravigliosa, siamo felici di avere riempito di gioia tutti gli italiani"

"È stata un'estate meravigliosa a livello sportivo, l'Italia difficilmente sbaglia e noi siamo stati davvero felici per aver riempito di gioia tutti gli italiani. All'Italia auguro di tornare alla normalità, che i giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande anche grazie alla spinta dello sport di questa estate". Lo dice il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini intervenuto al forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria', in corso ieri e oggi a Roma.