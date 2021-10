Mancini in conferenza: “Bastoni ha bisogno di giocare queste gare”

L'analisi e la spiegazione delle scelte del ct azzurro dopo la sconfitta contro la Spagna

Egle Patané

Dopo il ko contro la Spagna, il ct della Nazionale Roberto Mancini analizza il risultato in conferenza stampa post gara. Di seguito le sue dichiarazioni:

Le leggerezze si pagano, cosa ci puoi dire in proposito? I fischi a Donnarumma hanno penalizzato il giocatore?

"Sicuramente non gli hanno fatto piacere, così come non hanno fatto piacere a noi, ma cosa potevamo fare? Siamo grandi ed è accaduto. Sull'espulsione di Bonucci, è stata una leggerezza perché con la Spagna era una gara equilibrata, è un dispiacere perché eravamo in partita".

La sconfitta è arrivata.

"Meglio stasera che la finale dell'Europeo o in una finale Mondiale. Ma questa gara ci dà più forza nonostante la sconfitta e ci fa capire che siamo davvero una grande squadra".

Ci spiega la scelta Bernardeschi? E le scelte dopo l'espulsione?

"Mancava un minuto, non mancava tanto, andare all'intervallo 0-1 sarebbe stato diverso. A Chiellini non avrei fatto fare due gare di seguito e Bastoni ha bisogno di queste partite. Con Bernardeschi potevamo cambiare le posizioni in attacco. Nel complesso le occasioni del primo tempo sono state pari, forse noi con Insigne abbiamo avuto la più clamorosa".

Perché è arrivata la sconfitta?

"Non imputo la sconfitta a niente, il cartellino rosso ha condizionato la partita. Abbiamo avuto un po' di difficoltà ma potevamo finire il primo tempo 1-1. Non dovevamo subire il secondo gol a fine primo tempo"

Crede che i fischi a Donnarumma abbiano condizionato tutti gli azzurri e non solo Donnarumma?

"C'è dispiaciuto, giocava l'Italia e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale PSG-Milan, l'Italia è l'Italia e viene sopra tutto".