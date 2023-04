Presente durante l'evento per il rinnovo della partnership tra FIGC e TIM, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha indicato la conquista della Nations League come primo obiettivo del nuovo corso: "Vogliamo portarla a casa", ha affermato seccamente il Mancio, che poi è tornato sulle discussioni sugli oriundi: "Una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo". Dubbi sul nuovo Mondiale a 48 squadre: "Non mi piace, io credo che si debba giocare un po' di meno, non di più, altrimenti i giocatori non respirano e arrivano stanchi".