"Un cambio generazionale? Nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dargli fiducia". Lo ha detto il ct degli azzurri del calcio, Roberto Mancini, durante l'evento 'Allenare l'Azzurro' in corso questa mattina al Salone d'Onore del Coni.

"Bisogna dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamati dalle nazionali - prosegue - L'Under 21, ad esempio, arriva a fine biennio che ha giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano in prima squadra, per noi così è faticoso cercare i talenti". Poi rivolgendosi al ct del volley Fefé De Giorgi ha aggiunto: "Quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto l'Europeo sono rimasto estasiato. Avessimo noi la possibilita' di fare questo… Va cambiata la mentalità alla base. Poi devono darci la possibilità di avere i calciatori per più tempo".