Mancini: “Dispiace perdere così. Barella&Co. sostituiti? In mezzo stanno dando tanto”

Il ct azzurro commenta il ko con la Spagna a Rai Sport

Serata amara per la Nazionale italiana, battuta 2-1 dalla Spagna nella prima semifinale di Nations League giocata a Milano. Dopo il triplice fischio, Roberto Mancini, ct azzurro, ha analizzato la sconfitta, una rarità nella sua gestione: "Le partite sono così, a volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo poteva finire 1-1, poi loro sono bravissimi tecnicamente. E' un dispiacere perdere così, in 10 contro 11, abbiamo fatto un errore che non si deve fare a questi livelli. La seconda ammonizione di Bonucci? Non l'ho vista, ma questo non cambia niente. Doveva fare attenzione prima, non farsi ammonire per proteste. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi, complimenti ai ragazzi per la prestazione".