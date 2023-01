Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie dell'Italia targate Adidas. Il commissario tecnico ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale.

"Chi preferisco incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre Nazionali molto forti, una vale l'altra, per noi l'importante sarà vincere. Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l'Inghilterra. Una partita che ormai è un classico - le sue parole -. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito. Pochi attaccanti forti? Ci sono momenti storici, in passato mancavano difensori o centrocampisti, oggi non abbiamo grandissimi giocatori in avanti. Ma stiamo cercando di trovarli. Se ci riusciamo sarà una buona cosa. Gianluca Scamacca per esempio sta facendo una buona esperienza, la Premier è difficile. I giovani devono giocare, in Italia o all'estero. Ci sono tanti giocatori che giocano ancora nelle primavere. Secondo noi giocatori con qualità ci sono, la speranza è averli con più esperienza. Stiamo andando a cercare ovunque giocatori giovani e quasi sconosciuti. Giovani di talento ci sono, spero che possano giocare e fare esperienza nei loro club per esserci utili. Manca il coraggio agli allenatori? I tecnici devono fare risultato, ognuno insegue la propria causa".