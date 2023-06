Nel pomeriggio la UEFA ha ufficializzato le divise ufficiali che giocatori e arbitri indosseranno tra poco più di due ore per la finalissima di Champions League. La terna arbitrale guidata dal polacco Szymon Marciniak indosserà la divisa rossa. I citizens in campo con la prima maglia color celeste, con Ederson con l'uniforme arancione. Prima maglia anche per l'Inter, con i tradizionali colori nerazzurri e lo sponsor Paramount+. Divisa gialla per il portiere nerazzurro Onana.