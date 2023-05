Come se non fosse già impietoso tra i ricavi derivanti dai singoli campionati, un report pubblicato dal portale Economic Times mette ulteriormente in evidenza il gap tra inglesi e italiane, nello specifico tra Manchester City e Inter, finaliste di Champions League il prossimo 10 giugno a Istanbul. La conquista del titolo di Premier League, tanto per gradire, frutta ai Citizens la bellezza di 160 milioni di sterline, pari a quasi 185 milioni di euro, ai quali possono aggiungersi altri 4 milioni in caso di vittoria della FA Cup e altri 100 milioni di sterline (115 milioni di euro) qualora fossero Erling Haaland e compagni a trionfare all'Ataturk.