Erik ten Hag, manager del Manchester United, ha diramato la lista dei 31 giocatori convocati per la tournée negli Stati Uniti che partirà sabato con l'amichevole contro l'Arsenal, in programma al MetLife Stadium nel New Jersey. Nel reparto portieri compaiono i nomi di Nathan Bishop, Tom Heaton, Dean Henderson, Radek Vitek, ovviamente non quelllo di André Onana, promesso sposo dei Red Devils, ancora alle prese con l'iter che precede la firma e l'annuncio ufficiale.

Il camerunese, comunque, fa sapere il giornalista Simon Peach, si unirà ai nuovi compagni una volta completato il suo trasferimento, cioè quando sarà definitivo il suo addio all'Inter.