Pep Guardiola ha ammesso che conquistare la Champions League alla guida del Manchester City, dopo tanti tentativi andati a vuoto, è stato un 'sollievo'. Ripensando alla finale di Istanbul vinta contro l'Inter grazie a un gol di Rodri, il manager catalano ha risposto così ai giornalisti presenti durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa europea: "Puoi stare sette anni senza vincere la Champions perché è difficile vincerla. Ma questo non deve bastarci, altrimenti lasciamo tutti a casa perché ci siamo riusciti.

Abbiamo abbastanza fame per competere, per sfidare noi stessi. Se qualcuno vuole prendersi le nostre tre corone, deve lottare contro di noi per prenderle".