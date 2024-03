Battendo il Copenaghen ieri sera, i campioni d'Europa del Manchester City hanno vinto la decima partita di fila nelle ultime due edizioni della Champions League. Un record che pone gli inglesi sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale, anche se Pep Guardiola puntualizza che ai quarti di finale ci sarà da sudare per la sua squadra: "Credo che abbiamo meritato il rispetto dei nostri avversari, abbiamo acquisito continuità in questi anni - le parole del manager catalano a TNT Sports -. E' stato un processo di crescita, all'inizio non facevamo parte dell'aristocrazia come altri club. Molto spesso gli allenatori non hanno tempo per lavorare nel calcio moderno, la nostra dirigenza me lo ha dato e gliene do merito. Ora siamo una squadra che ci crede, vedremo il sorteggio. Competeremo con squadre come Real, Bayern, poi vedremo chi si qualificherà settimana prossima. Quello che posso dire è che sarà un'eliminatoria difficile".