Alberto Malusci, ex difensore (campione europeo con l’Under-21 nel 1992) di Fiorentina ed Olympique Marsiglia, ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it. In questo estratto si è espresso sulla lotta scudetto tra le due principali candidate: Inter e Juventus.

Il derby d’Italia ha decretato in maniera ufficiale, secondo te, la differenza di competitività tra le rose di Inter e Juventus?

“No, no, la Juventus se la può giocare e deve giocarsela, perché ci sono ancora 45 punti in palio. Oggettivamente la rosa dell’Inter è la più forte e completa della Serie A, ma non sempre questo basta per vincere lo scudetto e la Juventus lo sa”.