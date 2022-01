Maldini: “L’addio a San Siro fa impressione ma lo stadio nuovo è necessario”

"Stadio nuovo necessario per far tornare Inter e Milan ai piani alti del calcio europeo" spiega il dirigente rossonero

Paolo Maldini, dirigente nonché leggenda del Milan, intervistato dal settimanale del Corriere della Sera Sette, ha risposto anche in merito al futuro abbattimento di San Siro: "Fa impressione, me ne rendo conto. Anche a me - ha detto -. Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io, ci gioca mio figlio. È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale? San Siro è un pezzo della storia di Milano. Ma se è diventato un luogo così iconico, lo deve alle imprese dei club e dei calciatori che ci hanno giocato. A questo dobbiamo pensare. Se noi vogliamo che Milan e Inter tornino ai piani alti del calcio europeo, scrivendo pagine bellissime come quelle di San Siro, non possiamo che avere uno stadio nuovo. Le alternative non esistono. Questa non è una opinione, è una certezza. Non voglio cancellare un passato meraviglioso. Solo che a me piace guardare avanti. È un po’ l’idea della mia vita."