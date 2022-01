Maldini: “Il nuovo San Siro sarà fantastico, un’esperienza unica per i tifosi”

Il dt dei rossoneri: "Nuovo impianto necessario. Cosa ne sarà del Meazza? Ci sono varie ipotesi"

Ospite a sorpresa del meeting di fine anno dell'Associazione Italiana Milan Clubs, il dt del club rossonero Paolo Maldini ha parlato con i presenti di vari temi legati alla squadra di Stefano Pioli, ma anche del nuovo stadio che sorgerà a San Siro. Queste le sue parole proposte da Calciomercato.com e raccolte da un video pubblicato sul canale YouTube del club Val Vibrata: "Voi non potete neanche immaginare quanto la mia famiglia sia legata a San Siro. Se vogliamo stare al passo con i club europei più importanti dobbiamo pensare ad un futuro diverso, e molto passa attraverso il nuovo progetto. Sarà uno stadio fantastico, che ci vedrà sicuramente tra i primi in Europa perché è uno stadio moderno, che ci darà la possibilità di essere competitivi. Sarà anche un’esperienza per i tifosi che andranno a vedere le partite, com’è lo è stato San Siro per tanti anni. Io credo che il futuro non possa che passare attraverso un nuovo progetto. Questa è una cosa assolutamente necessaria. Cosa ne sarà di San Siro? Anche qui, ci sono varie ipotesi. Naturalmente lasciare uno stadio costoso come San Siro sarebbe una perdita enorme per il Comune".