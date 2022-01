Malagò: “Stadi aperti a 5mila spettatori? Scelta giusta, ora nuovo protocollo”

Il numero uno del Coni: "Tuttavia è triste perché così si abbattono i ricavi per i club che sono già in grandi difficoltà"

"La Lega Serie A ha fatto bene a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi, perché era elevato il rischio che il governo facesse calare dall’alto la sua decisione - spiega -. La federazione medico sportiva insieme al Coni sta predisponendo un nuovo protocollo, poi chi organizza i campionati ha il diritto-dovere di prendere decisioni. Tuttavia è una scelta triste perché così si abbattono i ricavi per i club che sono già in grandi difficoltà".

"Quando ci fu un disastro nel mondo del calcio, io allora ero in Giunta Coni, e i TAR locali ci sostituirono su certe posizioni: il governo dell’epoca molto intelligentemente, e il Coni avallò, centralizzò la decisione perché in molti sospettavano che i diversi tribunali amministrativi fossero troppo di parte su certe valutazioni - ha aggiunto -. Lo stesso va fatto oggi perché abbiamo visto che tre TAR hanno dato ragione alla Lega e uno no, questo giudizio perde di credibilità. Il tema riguarda non solo la giustizia amministrativa ma anche le ASL perché non può essere una che con 4 positivi non fa giocare e un’altra con 11 fa giocare. Bisogna trovare una norma che impone questa scelta".