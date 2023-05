Presente all'evento 'Il Foglio a San Siro' anche Giovanni Malagò, intervistato da Sky, commenta il grande evento ospitato ieri dal Meazza, ovvero la semifinale di Champions League tra le due milanesi di cui parla orgoglioso non a caso il numero uno del Coni: "Se mi avessero raccontato di una squadra italiana sicura in finale di Champions, altre due che si giocano la semifinale di Europa League e un’altra quella di Conference credo che anche il più ottimista non lo avrebbe detto. Un grande spot non solo per il calcio, ma anche per le Olimpiadi.

San Siro Stadio della cerimonia inaugurale, le due squadre della città in semifinale di Champions che hanno una visibilità internazionale è tanta roba. Una semifinale di Champions a San Siro, una manifestazione invernale da ottanta mila persone, un caso della vita più unico che raro".