Malagò: “Ora l’obiettivo è avere la Nazionale alle Olimpiadi di Parigi”

Il presidente del Coni raggiante dopo il trionfo della spedizione azzurra a Tokyo: "Credibilità del nostro sport ai massimi livelli"

Come giusto che sia, Giovanni Malagò, presidente del Coni, celebra a dovere la strepitosa performance degli atleti italiani ai Giochi Olimpici di Tokyo che si sono chiusi quest'oggi. Dal numero uno dello sport nazionale solo parole al miele per la spedizione azzurra: "Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. E' un'Italia multietnica e un'Italia super integrata. La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia. Per la prima volta tutti gli italiani hanno fatto il tifo al massimo livello per tutti gli azzurri".