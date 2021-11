Malagò: “Italia a Qatar 2022? Testa e nervi saldi, Mancini la migliore garanzia”

Il presidente del CONI: "Ho sentito Gravina, onestamente c'è delusione. Ma sono molto ottimista"

"La storia del nostro Paese anche e soprattutto nel calcio è sempre stata che quando abbiamo raggiunto dei successi abbiamo dovuto fare molto di più di quello che era una cosa 'normale', come è stato per esempio per i mondiali del 1982 e del 2006. Bisogna mantenere testa e nervi saldi ma secondo me Mancini è la migliore garanzia per fare tutto questo, anche se siamo molto dispiaciuti che la pratica non sia già chiusa. Ma questo è lo sport e deve essere anche una lezione di vita", ha chiosato Malagò.