Malagò: “Interspac ipotesi da non escludere. Servono modelli diversi”

Il presidente del Coni è intervenuto al seminario sull'azionariato popolare attraverso un video

Giovanni Malagò ha partecipato al seminario "Se non ora quando?" organizzato da Interspac per parlare di azionariato popolare, con un video. "La vostra iniziativa merita molta attenzione. Un tema di grandissima attualità in particolare per il calcio di altissimo livello ma anche per le leghe inferiori - dice il numero uno del Coni -. Ci sono alcune idee sul tavolo per risolvere una crisi finanziaria che travolge e ha caratterizzato i bilanci di quasi tutte le società di A. In più c'è stata la pandemia. I ricavi sono scesi in modo preponderante. Al tempo stesso non mi sembra ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi tenendo presente quel che non si sarebbe incassato come fatturato. Bisogna fare qualcosa di diverso, ci si sta muovendo a livello nazionale e internazionale. Le istituzioni del calcio sanno che non si può accumulare debito sperando che qualcuno rilevi le posizioni fin quando questi soggetti o non ci sono più o rimangono col cerino acceso".